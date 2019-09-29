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4 إصابات في حادث انقلاب بسكاكا
متابعات الخليج 365 - الجوف
تعرض أربعة أشخاص لإصابات متفرقة؛ نتيجة حادث وقع مساء اليوم الأحد في مدينة سكاكا.
وورد بلاغ إلى غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف على رقم الطوارئ 997 في تمام الساعة 19:04، يفيد بوقوع حادث انقلاب بالقرب من ميدان التقنية جنوب مدينة سكاكا؛ ما نتج عنه تعرض عدد من الأشخاص لإصابات متفرقة، وبناء عليه تم ترحيل البلاغ لفرقتين إسعافيتين، وبعد وصولهما للموقع وفرز الحالات تبين وجود أربع حالات بعضها متوسطة والأخرى بسيطة، حيث تم تقديم الخدمة الإسعافية لهم بالموقع، ومن ثم نقلهم لطوارئ مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا.
وأهابت الهيئة عموم المواطنين بأخذ الحيطة والحذر بالمنعطفات وعدم تجاوز السرعة المسموح بها عند المنعطفات.
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