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هل تصيب أمراض القلب كبار السن فقط؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
ردت وزارة الصحة على مزاعم أن أمراض القلب لا تصيب إلا كبار السن.
وأوضحت الصحة أن العادات الغذائية غير الصحية تساهم ببداية تراكم الترسبات داخل الشرايين في مراحل مبكرة؛ مما قد يؤدي إلى انسداداها والإصابة بالسمنة والسكري وارتفاع الضغط.
وقالت الصحة في وقت سابق: إن النوبة القلبية هي انسداد يحول دون تدفق الدم إلى القلب، يرجع في الغالب إلى رواسب دهنية في جدران الأوعية الدموية.
وأوضحت الصحة أن من أشهر أعراض النوبة القلبية ألم في الصدر يصاحبه تعرق وقيء وضيق في التنفس.
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