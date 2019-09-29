بث مباشر.. حفل جائزة التميّز الإعلامي لليوم الوطني 89

2019-09-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت وزارة الإعلام، مساء اليوم الأحد، حفل جائزة التميّز الإعلامي لليوم الوطني 89، لتكريم أفضل الأعمال الإبداعية المشاركة في احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ89.

ويمكن مشاهد البث المباشر لحفل التميز الإعلامي عبر الرابط هنا

وأعلنت وزارة الإعلام عن إطلاق جائزة سنوية تكريمية، تحت مسمى “جائزة التَميُّز الإعلامي لليوم الوطني 2019”.

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وتهدف الجائزة لزيادة تفاعل الأفراد والمؤسسات مع مناسبة الاحتفال باليوم الوطني، وإثرائه من خلال المشاركات الإعلامية الإبداعية، وإبراز دور الإعلاميين والمبدعين خلال المناسبة، وتسليط الضوء على أفضل الحملات والمنتجات الإعلامية، التي قدمتها الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين بهذه المناسبة الغالية.

كما تهدف الجائزة إلى تشجيع الأعمال المتميزة، وتحفيز شرائح المجتمع وقطاعاته لإظهار أعمالهم الإبداعية التي تحتفي باليوم الوطني الـ89.