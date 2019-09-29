الان تتابع صحة جدة تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لمصابي حريق محطة قطار الحرمين #حريق_محطة_القطار_جدة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جدة - الخليج 365
أعلن الدفاع المدني، الأحد، السيطرة على 50% من حريق محطة قطار الحرمين.
فيما دعت صحة جدة إلى الابتعاد عن أدخنة حريق محطة القطار بجدة قدر الإمكان، خشية الإصابة بالأمراض الصدرية في ظل استمرار الحريق وتصاعد الدخان.
وأعلن قطار الحرمين، عن إيقاف رحلات القطار حتى إشعار آخر، حرصًا على سلامة المسافرين، وخصص للمواطنين رقم 920004433 للاستفسار.
وجاء ذلك بالتزامن مع مواصلة قوات الدفاع المدني بمساندة طيران الأمن بجدة، مكافحة حريق قطار الحرمين بالسليمانية، فيما أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بجدة، نقل 5 مصابين إثر حريق محطة القطار إلى المستشفى.
وكانت إدارة مرور جدة، ناشدت الجميع بالابتعاد عن موقع حريق قطار الحرمين، ونشرت الإدارة في بيان لها اليوم الأحد، قائمة بالطرق البديلة لطريق الحرمين ومنها طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، فلسطين، الملك عبدالله، الجامعة، الملك عبدالعزيز (شمال – جنوب).
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