الان تتابع حريق في أحد المستودعات بالعاصمة المقدسة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 9:42 م, 29 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 باشرت الجهات المختصة حريقا اندلع في أحد المستودعات بالعاصمة المقدسة، “الراشدية”، ولا تزال فرق الدفاع المدني والجهات المعنية بالموقع. جاء ذلك وفقا لتغريدة نشرها الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية.

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