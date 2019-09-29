الأمن العام يدشن وحدة عمليات إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

دشن مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، الأحد، وحدة عمليات إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض.

وتميزت باعتماد وتنفيذ برنامج وآليات عمل متطورة من خلال تشغيل الأنظمة الإلكترونية الحديثة والمتقدمة في التواصل والربط المباشر بين مراكز الشرط وإدارة التحريات والبحث الجنائي، تطبيق استخدامات الخصائص الإلكترونية للأنظمة استقبال البلاغات الإلكترونية لشعب إدارة التحريات والبحث الجنائي.

كما تضمنت استخدام الوسائل التقنية لقوة المساندة الدعم الميداني بكاميرات ومعدات متقدمة لرصد وتوثيق المهام الأمنية وطائرات الدرون للمساحات الشاسعة والمناطق المفتوحة، وتدشين القسم الخاص بمأمورات البحث والتحري من العسكريات منسوبات شرطة منطقة الرياض، واعتماد آلية الرصد الأمني للقضايا الإلكترونية والجرائم المعلوماتية بأنظمة تحليل واستطلاع متقدمة ومتطورة.