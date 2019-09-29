تفاصيل حريق محطة قطار الحرمين بجدة.. الدفاع المدني يستخدم الطائرات…

يعد قطار الحرمين السريع واحداً من أنجح وأكبر المشروعات التي نفذتها المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة، ويستطيع المشروع العملاق الجديد أن يكون حلقة الوصل بين الحرمين الشريفين “مكة المكرمة والمدينة المنورة” في مدة لا تتجاوز الـ 120 دقيقة، ويمر القطار خلال رحلته من مكة للمدينة والعكس بمدينة جدة أحد أهم المدن السعودية، وسائل إعلام رسمية بالمملكة تحدثت عن نشوب حريق على سطح مبنة في محطة قطار الحرمين الواقعة بحي السليمانية في مدينة جدة، وقد أصبح الحديث عن حريق محطة قطار جدة، من أهم عبارات ابحث في المملكة، ومن هذا المنطلق نتابع معكم التفاصيل الكاملة وآخر تطورات هذا الحدث.

تفاصيل حريق محطة قطار الحرمين بجدة

وقع حريق ضخم بمحيط محطة قطار الحرمين بمدينة جدة، وعلى الفور تحركت فرق الإطفاء لموقع الحادث وبدأت في التعامل مع النيران التي إرتفعت ألسنتها إلى مناطق بعيدة متفرقة، وقد قامت فرق الإطفاء بإخلاء صالات المحطة من الموظفين وكذلك الركاب، وذكر موقع سبق الإخباري أن السلطات المعنية إستخدمت الطائرات في عملية إطفاء الحريق من أجل السيطرة على النيران بشكل سريع.

رواد موقع تويتر للتواصل الإجتماعي تداولوا عدداً من المقاطع المصورة من محيط منطقة الحريق، والتي تظهر قوات الحماية المدنية مستعينة بالطائرات الهيليكوبتر، وهي تقوم بإنقاذ عدد من الأشخاص الذين كانوا محتجزين داخل محطة القطار لدى نشوب الحريق بها، وتحلق في الأجواء المحيطة بالحريق للمساهمة في إخماد النيران.

وحتى هذه الأثناء لم تصدر أي تصريحات أو بيانات من الجهات الرسمية السعودية تفيد بحدوث إصابات ناجمة عن حادث حريق محطة جدة لقطار الحرمين الشريفين، إلا أن شهود العيان بالمنطقة أكدوا أن قوات الحماية المدنية سيطرت على الموقف بشكل كبير، وسنقوم بموافاتكم بالمستجدات الجديدة حول هذا الواقعة تباعاً.