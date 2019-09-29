شروط التأشيرة السياحية للسعودية الفيزا الجديدة لـ 49 دولة حددتها وزارة الداخلية السعودية بعدما أطلقتها السعودية في مؤتمر صحفي في زيورخ، متزامن مع احتفال يقام في الدرعية في الرياض، وسيتمكن حاملو جنسيات 49 دولة في العالم من استخراج تأشيرات السياحية بمجرد وصولهم إلى مطارات السعودية دون الحاجة إلى تقديمها مسبقًا، وسيتاح لحاملي الجنسيات الأخرى الحصول على التأشيرات الخاصة بدخول المملكة العربية السعودية من سفارات، وقنصليات السعودية في بلادهم، ويتزامن إصدار السعودية للتأشيرة السياحية للمرة الأولى مع اليوم العالمي للسياحة الذي تحتفي به منظمة الأمم المتحدة هذا العام تحت عنوان ” السياحة والوظائف مستقبل أفضل للجميع”.

شروط التأشيرة السياحية للسعودية الفيزا الجديدة لـ 49

وتفتح المملكة العربية السعودية أبوابها للعالم من خلال التأشيرة السياحية السعودية والشروط كالتالي:

1- قيمة التأشيرة السياحية للسعودية 440 ريال.

2- تمنح من خلال المنصة الإلكترونية أو عند الوصول.

3- يستغرق استخراجها من 5 إلى 30 دقيقة.

4- مدة صلاحيتها عام واحد.

5- تمنح لمن بلغ الـ 18 عامًا، ويشترط وجود ولي الأمر لمن دون ذلك.

6- الديانة غير مشروطة.

7- لا تقل صلاحية جواز السفر عن 6 أشهر من تاريخ دخول المملكة.

8- فترة الإقامة 90 يوم خلال السنة الواحدة.

10- لا يمكن إعادة الرسوم في حالة ارفض.

11- غرامة بمقدار 100 ريال عن كل يوم في حال عدم المغادرة بعد انتهاء التشيرة.

12- غير مطلوب كفيل.

منافذ 6 فقط رئيسية للدخول عبر التأشيرة السياحية للسعودية بالفيزا الجديدة

ومنافذ الدخول هي : 1 – مطار الملك خالد بالرياض.

2- مطار الملك فهد بالدمام.

3- مطار الملك عبد العزيز في جدة.

4- مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة.

5- منفذ جسر الملك فهد البري.

6- منفذ البطحاء البري.

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المستندات المطلوبة للحصول على التأشيرة السياحية للسعودية

1- إثبات مقر الإقامة.

2- تذكرة عودة.

3- إثبات وظيفة.

4- كشف حساب بنكي.

ولابد من أن يكون هناك هوية، وعنوان سكن، وخط سير للرحلة، والوقت المستغرق لإصدار التأشيرة من يوم إلى يومين عمل، وقبل إصدار بطاقة الصعود إلى الطائرة المتجهة إلى المملكة العربية السعودية ستتحقق شركة الطيران من تأشيرة السياحة، وباستثناء مواطني الولايات المتحدة الأمريكية الذين لديهم مدة إضافية ستة أشهر بعد انتهاء جواز السفر للتقديم للحصول على تأشيرة الزيارة، ويمكن لمواطني الدول التي أبرمت معها المملكة اتفاقيات ثنائية الحصول على التأشيرة الإلكترونية، أو التأشيرة عند الوصول، أو عبر ممثليات المملكة في الخارج.

من هي الـ 49 دولة التي لها الحق في التأشيرة السياحية للسعودية:

1- سويسرا.

2- أيرلندا.

3- ليخشتنين.

4- ليتوانيا.

5- المغرب.

6- أندورا.

7- روسيا.

8- مالطا.

9- مونتيجرو.

10- سان مارينو.

11- أوكرانيا.

12- المملكة المتحدة.

13- البرتغال.

14- بولندا.

15- النمسا.

16- بلجيكا.

17- بلغاريا.

18- رومانيا.

19- سلوفانيا.

20- كرواتيا.

21 قبرص.

22- جمهورية التشيك.

23- اسبانيا.

24- السويد.

25- الدنمارك.

26- استونيا.

27- فنلندا.

28- النرويج.

29- لوكسمبيرغ.

30- فرنسا.

31- ألمانيا.

32- اليونان.

33- سلوفينيا.

34- هولندا.

35- هنغريا.

36- ايسلندا.

37- ايطاليا.

38- لاتفيا.

39- برونير.

40- اليابان.

41- سنغافورة.

42- ماليزيا.

43- كوريا الجنوبية.

44- كازخستان.

45- الصين ( وتشمل هونج كونج، وماكاو، وتايوان).

46- الولايات المتحدة الأمريكية.

47- كندا.

48- استراليا.

49- نيوزلندا.