التأشيرة السياحية للسعودية تنطلق للزائرين الدوليين من مدينة زيورخ

التأشيرة السياحية السعودية التي من ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 أطلقها سمو الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز، سفير المملكة العربية السعودية لدى الاتحاد السويسري لتكون فيزا وتأشيرة سياحية للزائرين الدوليين في مؤتمر صحفي بالعاصمة الاقتصادية للاتحاد السويسري ( زيورخ)، خلال انعقاد مهرجان السينما العالمي في زيورخ.

السعودية: التأشيرة السياحية للسعودية تفتح آفاق العمل للشباب السعودي في العالم

وقال الأمير منصور بن ناصر، سفير المملكة العربية السعودية لدى الاتحاد السويسري، إن اطلاق التأشيرة السياحية السعودية لكل العالم، واختيار سويسرا كان الدراسة والتأنيّ من أجل إطلاق مبادرة التأشيرة السياحية السعودية، والتي تساعد الشباب السعودي من أجل العمل، وعامل كذلك من أجل البحث عن فرص العمل في المملكة العربية السعودية ضمن ضوابط صادرة عن وزارة الداخلية السعودية من أجل السياحة تتماشى مع العالم وأصبحت الآن المملكة ومكانتها في مصاف الدول، خاصة أن السعودية عضو في الـ G20.

وتعد التأشيرة السياحية السعودية حدث مهم في مسيرة السياحة السعودية، وتفتح آفاق سياحية متنوعة للمملكة العربية السعودية، وتساهم في التعريف بكنوز المملكة العربية السعودية العريقة، حسب ما أكد منصور بن ناصر في مؤتمر صحفي أمام الصحافة الدولية والمؤسسات السياحية الأوروبية، ومن خلال مشاركته في مهرجان السينما العالمي وجه السفير السعودي للمجتمع الدولي رسالة شارح فيها مستهدفات الرؤية الطموحة للمملكة 2030 وأهمية التأشيرة السياحية السعودية التي تعزز فرص العمل، والتواصل بين شعوب العالم وبناء الجسور ما بين الثقافات ودعم جهود التنمية والتنوع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، فإطلاق التأشيرة السياحية للزوار الدوليين حدث مهم للمملكة العربية السعودية، ويفتح آفاق سياحية لمعرفة التراث وكنوز السعودية.