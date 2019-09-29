تأهيل 460 حرفية بمنهجية التدريب حد الإتقان في مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أطلقت جمعية الأيدي الحرفية الخيرية بمنطقة مكة المكرمة أمس برنامج التأهيل المهني والحرفي بدعم من بنك التنمية الاجتماعية الذي يستهدف 460 سيدة بمنهجية التدريب حد الإتقان، في 21 برنامجا تدريبيا ضمن 8 أقسام معتمدة في المهن والحرف والصناعات اليدوية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور مصطفى القرشي أن البرامج يأتي باشتراطات خاصة تشمل زوجة المواطن، وبنات المواطنة، خلال الأسبوعين الأولين من أكتوبر المقبل على مستوى المنطقة، مفيدا بأنه يمكن تسجيل الراغبات في البرنامج من خلال موقع الجمعية ومن الجمعيات الموقعة معها اتفاقيات تكامل وتعاون في محافظات المنطقة.

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وأشار إلى أن القبول يخضع لتجاوز المقابلة الشخصية وجدية التمكين نحو استثمار مهني وحرفي، مبينا أن التدريب تواكبه معارض لبيع منتجات وصناعات يدوية من مشاريع تخرجهن يعود ريعها لصالحهن.

المتدربات يتلقين

1309 ساعات تدريبية

أماكن التدريب