ضبط محلات تنتهك حقوق الملكية الفكرية بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ضبطت الهيئة السعودية للملكية الفكرية أمس، خلال حملة تفتيشية واسعة النطاق، محلات تجارية بالرياض تخالف أنظمة حقوق الملكية الفكرية، خاصة نظام حماية حقوق المؤلف.
وأكدت الهيئة أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات الرادعة في هذا الشأن، سعيا للإنفاذ الفعال لحقوق الملكية الفكرية، ولا سيما المتعلقة بمجال البرمجيات والمصنفات الأدبية والفنية، والعلامات التجارية.
وذكر المدير التنفيذي لإدارة احترام الملكية الفكرية بالهيئة ياسر الدباسي أن الحملة تأتي امتدادا للجولات الميدانية المعتادة على المنشآت العامة والمحلات التجارية، التي تستخدم في نشاطها أيا من المصنفات الفكرية.
الإجراءات المتخذة:
- التحفظ على الأجهزة المضبوطة
- استكمال الإجراءات النظامية لإيقاع العقوبات
- الحد من انتشار هذا النوع من الانتهاكات
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