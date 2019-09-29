، سقوط شجرة من جراء الأمطار الغزيرة يغلق أحد شوارع مكة .. ولا إصابات ،

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تسبب سقوط شجرة من جراء الأمطار التي هطلت مساء اليوم الأحد، على العاصمة المقدسة؛ في إغلاق شارع ريع ذاخر، فيما لم تسجّل أي إصابات في الأرواح والممتلكات.
وفي التفاصيل، قال شهود عيان إن الشجرة التي سقطت من جراء الأمطار، لم تتسبب في تلفيات أو إصابات في الأرواح، واقتصر ضررها فقط على إغلاق الشارع لبضع ساعات قبل أن تهرع الجهة المختصة في إزالتها وفتح الطريق أمام المارّة.
وتزامن سقوطها أثناء خلو الشارع من المشاة والمركبات، فيما هرع عددٌ من العمالة إلى فتح الشارع المقابل وإزالة الصبات الخرسانية كي تتمكن المركبات من العبور.
وكانت أجزاء عدة من أحياء وشوارع مكة المكرمة قد شهدت مساء اليوم، أمطارًا ما بين المتوسطة إلى الغزيرة، شملت المراكز والقرى التابعة لمكة.
سقوط شجرة من جراء الأمطار الغزيرة يغلق أحد شوارع مكة .. ولا إصاباتعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-09-29
تسبب سقوط شجرة من جراء الأمطار التي هطلت مساء اليوم الأحد، على العاصمة المقدسة؛ في إغلاق شارع ريع ذاخر، فيما لم تسجّل أي إصابات في الأرواح والممتلكات.
وفي التفاصيل، قال شهود عيان إن الشجرة التي سقطت من جراء الأمطار، لم تتسبب في تلفيات أو إصابات في الأرواح، واقتصر ضررها فقط على إغلاق الشارع لبضع ساعات قبل أن تهرع الجهة المختصة في إزالتها وفتح الطريق أمام المارّة.
وتزامن سقوطها أثناء خلو الشارع من المشاة والمركبات، فيما هرع عددٌ من العمالة إلى فتح الشارع المقابل وإزالة الصبات الخرسانية كي تتمكن المركبات من العبور.
وكانت أجزاء عدة من أحياء وشوارع مكة المكرمة قد شهدت مساء اليوم، أمطارًا ما بين المتوسطة إلى الغزيرة، شملت المراكز والقرى التابعة لمكة.
29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
09:56 PM
تزامن مع خلو الشارع من المشاة.. والجهة المختصة فتحت الطريق للمارة
تسبب سقوط شجرة من جراء الأمطار التي هطلت مساء اليوم الأحد، على العاصمة المقدسة؛ في إغلاق شارع ريع ذاخر، فيما لم تسجّل أي إصابات في الأرواح والممتلكات.
وفي التفاصيل، قال شهود عيان إن الشجرة التي سقطت من جراء الأمطار، لم تتسبب في تلفيات أو إصابات في الأرواح، واقتصر ضررها فقط على إغلاق الشارع لبضع ساعات قبل أن تهرع الجهة المختصة في إزالتها وفتح الطريق أمام المارّة.
وتزامن سقوطها أثناء خلو الشارع من المشاة والمركبات، فيما هرع عددٌ من العمالة إلى فتح الشارع المقابل وإزالة الصبات الخرسانية كي تتمكن المركبات من العبور.
وكانت أجزاء عدة من أحياء وشوارع مكة المكرمة قد شهدت مساء اليوم، أمطارًا ما بين المتوسطة إلى الغزيرة، شملت المراكز والقرى التابعة لمكة.
، سقوط شجرة من جراء الأمطار الغزيرة يغلق أحد شوارع مكة .. ولا إصابات ،
المصدر : الخليج 365
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