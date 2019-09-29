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تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة المقدسة، في حدوث تجمعات كبيرة للمياه في عدد من الشوارع الرئيسة، والتي أصبحت معروفة لدى سكان مخططات الشرائع.
"الخليج 365" وثقت تجمعات للأمطار، والتي تسببت في تعطل عدد من المركبات وقيام بعض المواطنين بالمساهمة في تنظيم حركة السير ومنع المركبات من المرور في موقع تجمع المياه مقابل قصر السلام.
وشهدت مخططات شرق مكة المكرمة أمطارًا عزيرة غمرت شارع 64 في الشرائع الذي نجح تصريف السيول في الشارع في تصريف وسحب المياه في مجاري وتصريفات السيول رغم غزارتها.
كما تسببت الأمطار الغزيرة في عطل بإشارتي المرور، وتحديدًا: إشارة بن درويش، وإشارة البدر، فيما حصل عطل في إنارة شارع 64.
أمطار الشرائع تعطل إشارات وتربك حركة السير في عدد من الشوارع
تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة المقدسة، في حدوث تجمعات كبيرة للمياه في عدد من الشوارع الرئيسة، والتي أصبحت معروفة لدى سكان مخططات الشرائع.
"الخليج 365" وثقت تجمعات للأمطار، والتي تسببت في تعطل عدد من المركبات وقيام بعض المواطنين بالمساهمة في تنظيم حركة السير ومنع المركبات من المرور في موقع تجمع المياه مقابل قصر السلام.
وشهدت مخططات شرق مكة المكرمة أمطارًا عزيرة غمرت شارع 64 في الشرائع الذي نجح تصريف السيول في الشارع في تصريف وسحب المياه في مجاري وتصريفات السيول رغم غزارتها.
كما تسببت الأمطار الغزيرة في عطل بإشارتي المرور، وتحديدًا: إشارة بن درويش، وإشارة البدر، فيما حصل عطل في إنارة شارع 64.
29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
09:27 PM
تصريف 64 ينجح في اختبار السيول رغم غمره بالمياه
تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة المقدسة، في حدوث تجمعات كبيرة للمياه في عدد من الشوارع الرئيسة، والتي أصبحت معروفة لدى سكان مخططات الشرائع.
"الخليج 365" وثقت تجمعات للأمطار، والتي تسببت في تعطل عدد من المركبات وقيام بعض المواطنين بالمساهمة في تنظيم حركة السير ومنع المركبات من المرور في موقع تجمع المياه مقابل قصر السلام.
وشهدت مخططات شرق مكة المكرمة أمطارًا عزيرة غمرت شارع 64 في الشرائع الذي نجح تصريف السيول في الشارع في تصريف وسحب المياه في مجاري وتصريفات السيول رغم غزارتها.
كما تسببت الأمطار الغزيرة في عطل بإشارتي المرور، وتحديدًا: إشارة بن درويش، وإشارة البدر، فيما حصل عطل في إنارة شارع 64.
، أمطار الشرائع تعطل إشارات وتربك حركة السير في عدد من الشوارع ،
المصدر : الخليج 365
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