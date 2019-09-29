محمد بن مسعود - الدمام - خشية الإصابة بالأمراض الصدرية في ظل استمرار الحريق وتصاعد الدخان دعت الشؤون الصحية بمحافظة جدة إلى الابتعاد عن أدخنة حريق محطة قطار الحرمين بحي السليمانية بالمحافظة ‏قدر الإمكان. ‏ويأتي ذلك، خشية الإصابة بالأمراض الصدرية، في ظل استمرار الحريق وتصاعد الدخان. "صحة جدة" تدعو للابتعاد عن منطقة حريق محطة قطار الحرمين بحي السليمانية عبدالله الراجحي الخليج 365 2019-09-29 دعت الشؤون الصحية بمحافظة جدة إلى الابتعاد عن أدخنة حريق محطة قطار الحرمين بحي السليمانية بالمحافظة ‏قدر الإمكان. ‏ويأتي ذلك، خشية الإصابة بالأمراض الصدرية، في ظل استمرار الحريق وتصاعد الدخان. Advertisements 29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441 09:21 PM خشية الإصابة بالأمراض الصدرية في ظل استمرار الحريق وتصاعد الدخان خشية الإصابة بالأمراض الصدرية في ظل استمرار الحريق وتصاعد الدخان دعت الشؤون الصحية بمحافظة جدة إلى الابتعاد عن أدخنة حريق محطة قطار الحرمين بحي السليمانية بالمحافظة ‏قدر الإمكان. ‏ويأتي ذلك، خشية الإصابة بالأمراض الصدرية، في ظل استمرار الحريق وتصاعد الدخان. ، "صحة جدة" تدعو للابتعاد عن منطقة حريق محطة قطار الحرمين بحي السليمانية ،

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