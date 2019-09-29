، الانضباط توقف البلطان وتلغي فوز القادسية وتغرم النصر والاتحاد والأهلي ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم عدة قرارات انضباطية تراوحت ما بين الغرامة والإيقاف، طالت أندية النصر والاتحاد والأهلي والقادسية بالإضافة لرئيس نادي الشباب.
وجاءت على النحو التالي:
ألزم نادي الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها مائة ألف ريال؛ لقيام جمهوره بإلقاء علب مياه باتجاه حارس مرمى فريق الهلال والمنطقة الفنية المخصصة لفريق نادي الاتحاد في مباراته مع الهلال.
إيقاف رئيس نادي الشباب خالد البلطان مباراة واحدة عن مرافقة فريقه في المباريات الرسمية التي تُقام على مستوى المملكة وإلزامه بدفع عشرة آلاف ريال.
ألزم نادي النصر بدفع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال؛ لقيام جمهوره بإلقاء علب مياه باتجاه مضمار الملعب في مباراته مع الشباب.
إلزام نادي الأهلي بدفع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال؛ لتأخره في تسليم قائمة أسماء المشاركين في مباراة الفتح.
قبول احتجاج نادي النهضة من الناحية الشكلية والموضوعية، وإلغاء نتيجة مباراته مع القادسية واعتبار الأخير خاسرًا بنتيجة (0-3) لعدم أهلية مشاركة لاعب القادسية حسن العمري في مباراة الفريقين، وإلزام نادي القادسية بدفع غرامة مالية مقدارها (37500) ريال.
29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441 10:23 PM
أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم عدة قرارات انضباطية تراوحت ما بين الغرامة والإيقاف، طالت أندية النصر والاتحاد والأهلي والقادسية بالإضافة لرئيس نادي الشباب.
وجاءت على النحو التالي:
ألزم نادي الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها مائة ألف ريال؛ لقيام جمهوره بإلقاء علب مياه باتجاه حارس مرمى فريق الهلال والمنطقة الفنية المخصصة لفريق نادي الاتحاد في مباراته مع الهلال.
إيقاف رئيس نادي الشباب خالد البلطان مباراة واحدة عن مرافقة فريقه في المباريات الرسمية التي تُقام على مستوى المملكة وإلزامه بدفع عشرة آلاف ريال.
ألزم نادي النصر بدفع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال؛ لقيام جمهوره بإلقاء علب مياه باتجاه مضمار الملعب في مباراته مع الشباب.
إلزام نادي الأهلي بدفع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال؛ لتأخره في تسليم قائمة أسماء المشاركين في مباراة الفتح.
قبول احتجاج نادي النهضة من الناحية الشكلية والموضوعية، وإلغاء نتيجة مباراته مع القادسية واعتبار الأخير خاسرًا بنتيجة (0-3) لعدم أهلية مشاركة لاعب القادسية حسن العمري في مباراة الفريقين، وإلزام نادي القادسية بدفع غرامة مالية مقدارها (37500) ريال.
، الانضباط توقف البلطان وتلغي فوز القادسية وتغرم النصر والاتحاد والأهلي ،
المصدر : الخليج 365
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