من هو فيصل السبتي الذي قُتل الفغم في منزله - ويكيبيديا

من هو فيصل السبتي ويكيبيديا - كشفت الأجهزة الأمنية السعودية، اليوم الأحد، أن وفاة الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز جاءت بسبب خلاف بينه وبين صديق له في منزل صديقه فيصل السبتي.

وقال المتحدث باسم الشرطة في بيان إنه ”في مساء يوم السبت وعندما كان اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم، في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديقهما ممدوح بن مشعل آل علي".

وأضاف البيان: "أثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء (عبدالعزيز الفغم) و(ممدوح آل علي) فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء / عبدالعزيز الفغم رحمه الله".

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وتابع: أدت الحادثة لاصابة "اثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية، وعند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضاً الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره".

من هو فيصل السبتي:

يشار إلى أن فيصل السبتي هو أحد الأصدقاء المقربين من اللواء عبدالعزيز الفغم، الذي لقي مصرعه في حادثة اطلاق النار بجدة، والتي أثارت جدلا واسعا في المملكة.