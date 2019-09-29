اتصال من وافد يحدد موقع المفقود “النعمي”.. عُثر عليه في الرياض

كشفت أسرة المواطن حسن علي أحمد النعمي، الذي فُقِد أثناء وصوله إلى محافظة شرورة مقر عمله، قبل أسبوع أنه تم العثور عليه في الرياض، وذلك بعد تبلغهم بالنبأ من قبل أحد الوافدين، وانطلق إليه عدد من أقاربه ليتعرفوا عليه ظهر اليوم، وعُثِر عليه في وضع غريب دون سيارة أو هاتف ويمر بحالة نفسية متردية.

وكانت قد أوضحت الأسرة وفقًا لـ”سبق”: “انقطع الاتصال به عند الساعة الواحدة ظهراً يوم الاثنين الموافق ٢٤/ ١/ ١٤٤١هـ، كذلك لم نجد مركبته التي كان يستقلها وهي “ألنترا” ذهبية، رقم اللوحة ح س ع ٣٩١٧ موديل ٢٠١٥م، وقد استعنّا ببعض زملائه في البحث عنه في محافظة شرورة، وتم تبليغ شرطة شرورة بالواقعة، ووعدونا بأنهم سوف يعملون المستحيل في سبيل العثور عليه”.