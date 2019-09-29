“مشبري” مبتعث سعودي ينال جائزة أفضل مدرب في ولاية إلينوي بأمريكا

نال المبتعث من كلية الطب بجامعة جازان إلى جامعة هارفاد بالولايات المتحدة الأمريكية الدكتور حسن مشبري، ‏جائزة أفضل مدرب للدورة المتقدمة للعناية بمرضى الإصابات (ATLS) في ولاية إلينوي للعام ٢٠١٩، والمقدمة من ‏كلية الجراحين بأمريكا، فرع جمعية جراحة الإصابات.

وقال المبتعث “مشبري”: إن ما تقدمه جامعة جازان، وبتوجيهات مدير الجامعة، الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، من دعم وتشجيع ومتابعة للمبتعثين في دول العالم، هو ما يحقق لي ولجميع زملائي التميز، لنيل التفوق والنجاح في مختلف التخصصات، مضيفاً أن ذلك يعود على جامعة جازان ووطننا بالفائدة في مثل هذه التخصصات الطبية المهمة. يُذكر أن الدكتور “مشبري” يدرس حالياً الزمالة في التخصص الدقيق جراحة الحوادث والإصابات والعناية الجراحية الحرجة في مستشفى ماساتشوستس (Massachusetts General Hospital) بجامعة هارفاد، في مدينة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية.