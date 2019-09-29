“مرور جدة” يغلق طريق الأندلس اتجاه الشمال بسبب تصريف الأمطار.. وهذا هو الطريق البديل

أصدرت الإدارة العامة للمرور بمدينة جدة، اليوم الأحد، تنويهاً لقائدي المركبات القادمين من طريق الملك عبد الله باتجاه ميدان السارية بإغلاق الاتجاه الشمالي لطريق الأندلس. وأفادت بأن هذا الإجراء يأتي نظرًا لأعمال تصريف مياه الأمطار بالطريق المذكور، حيث تم تحويل الحركة المرورية عبر طريق بديل. حيث يكون الطريق البديل بالاتجاه من تقاطع طريق الملك عبد الله مع شارع حائل باتجاه الشمال حتى تقاطعه مع شارع المعادي، ثم الاتجاه غرباً إلى طريق الأندلس ومن ثم الاتجاه شمالاً.

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