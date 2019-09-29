فيديو.. صلاة الجنازة على اللواء عبدالعزيز الفغم بالحرم المكي

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. أدت جموع المصلين في الحرم المكي عقب صلاة العشاء صلاة الجنازة على اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة قد أوضحت أن اللواء الفغم استشهد عندما كان في زيارة لصديقه فيصل بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، بعدما دخل عليهما صديق يدعي ممدوح بن مشعل آل علي.

وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء “الفغم” والمدعو “آل علي”، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سِلاح ناري وأطلق النار عليه، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية.





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