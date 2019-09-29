«موسم الرياض» ينفي علاقته بفيديو التوظيف ويلجأ لـ«الإجراءات القانونية»

أكد موسم الرياض، اليوم الأحد، عدم وجود أي تعاقدات له مع أي جهة مختصة بالتوظيف، موضحًا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف موسم الرياض -عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر- أن فرص العمل المتاحة لديه يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للموسم، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل الأطراف التي يثبت عدم صدق صحة ادّعائها.

وأضاف موسم الرياض، أنه تعقيبًا على مقطع الفيديو المتداول حاليًا على مواقع التواصل، يود موسم الرياض التوضيح بأنه ليست لديه أي تعاقدات مع أي جهة مختصة بالتوظيف، موضحًا أنه ينتهز هذه الفرصة ليهيب بالجمهور عدم الانسياق وراء الشائعات أو الإعلانات المضللة، والالتزام بما يرد عبر قنوات الموسم الرسمية فقط.

وكانت الهيئة العامة للترفيه، قد فتحت -في وقت سابق- باب استقبال طلبات المشاركة في موسم الرياض، من قبل القطاع الخاص والإعلام والأفراد، ليكونوا جزءًا من شركاء النجاح في هذا الموسم، عبر إطلاق البوابة الإلكترونية لتلقّي الطلبات التي تمنح الفرصة للجميع كل في مجاله للمشاركة في الموسم المميز، والذي سينطلق في 15 أكتوبر 2019 وينتهي في 15 ديسمبر 2019.