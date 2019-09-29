إيقاف رحلات قطار الحرمين السريع.. وإدارة المشروع توضح السبب

أعلنت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع، مساء اليوم الأحد، إيقاف الرحلات، وذلك عقب نشوب حريق ضخم في إحدى محطاته بجدة، وأوضح الحساب الرسمي لقطار الحرمين، عبر موقع التواصل تويتر، أنه حرصًا على سلامة المسافرين، سيتم إيقاف رحلات قطار الحرمين السريع حتى إشعار آخر، وللاستفسار التواصل على رقم (920004433).

وأصيب 5 أشخاص في حادث الحريق، وفقًا لما أعلنته صحة جدة، مضيفة أنه تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، مشيرة إلى أن 16 فرقة طبية من عدة جهات تعمل في موقع الحريق.

من جانبه، دعا مرور جدة، قائدي المركبات إلى استخدام الطرق البديلة لطريق الحرمين، ومنها طرق: الأمير محمد بن عبدالعزيز، وفلسطين، والملك عبدالله، والجامعة، والملك عبدالعزيز (شمال - جنوب)، مهيبًا بالجميع الابتعاد عن موقع حريق محطة القطار.

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وكانت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع أعلنت وقوع حادث حريق في محطة جدة في الثانية عشرة والنصف وخمس دقائق من ظهر الأحد.

بينما أكّد المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة سعيد سرحان، أنَّ فرق الدفاع المدني تباشر حريقًا اندلع في ‫محطة ‫قطار الحرمين بالسليمانية.

وقال متحدث الدفاع المدني، في تصريحات لـ«عاجل»: «إنَّ الفرق لا تزال تكافح الحريق دون تسجيل إصابات حتى الآن».