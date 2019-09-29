إصابة 5 في حريق قطار الحرمين.. ومرور جدة يحدد طرقًا بديلة

أعلنت صحة جدة اليوم الأحد، عن إصابة 5 أشخاص في حادث حريق محطة قطار الحرمين، في الوقت الذي دعا فيه مرور جدة قائدي المركبات إلى استخدام طرق بديلة.

وأوضحت إمارة مكة المكرمة- عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أن صحة جدة أعلنت نقل 5 مصابين إثر حريق محطة القطار إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج اللازم، مضيفة أن 16 فرقة طبية من عدة جهات تعمل في موقع الحريق.

في السياق ذاته، دعا مرور جدة، قائدي المركبات إلى استخدام الطرق البديلة لطريق الحرمين، ومنها طرق: الأمير محمد بن عبدالعزيز، وفلسطين، والملك عبدالله، والجامعة، والملك عبدالعزيز (شمال – جنوب).

وأهاب مرور جدة بالجميع، الابتعاد عن موقع حريق محطة القطار.

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وكانت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع، أعلنت في وقت سابق اليوم، وقوع حادث حريق في محطة جدة في الثانية عشرة والنصف وخمس دقائق من ظهر الأحد.

من جانبه، أكّد المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة سعيد سرحان، أنَّ فرق الدفاع المدني تباشر حريقًا اندلع في ‫محطة ‫قطار الحرمين بالسليمانية.

وقال متحدث الدفاع المدني، في تصريحات لـ«عاجل»: إنَّ الفرق لا تزال تكافح الحريق دون تسجيل إصابات حتى الآن.

يأتي ذلك، فيما أكّدت مصادر «عاجل»، أنَّ فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر في حالة استنفار.