وفاة والد النائب العام الشيخ سعود المعجب

انتقل والد النائب العام عضو المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ سعود المعجب، اليوم الأحد، إلى جوار ربه.

وستُقام صلاة الجنازة على الفقيد، بعد صلاة العصر اليوم بمسجد البابطين طريق الملك فهد.

