السعودية اليوم / وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير الشؤون الصحية بالمنطقة



الرياض 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واس

استقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه بديوان الإمارة اليوم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري.

وجرى خلال الاستقبال استعراض مجالات التعاون الصحي بين إمارة المنطقة والشؤون الصحية، وسبل تطوير الخدمات المقدمة وبحث العوائق والحلول وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة .

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21:23ت م

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