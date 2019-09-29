السعودية اليوم / الهيئة الملكية للجبيل وينبع توقع مذكرة تعاون مع معهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية



الجبيل 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واس

وقع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي اليوم مع مدير عام فرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية الدكتور محمد باجنيد ، مذكرة تفاهم وتعاون بين الجانبين، بحضور عدد من المسؤولين بمبنى الهيئة الملكية في مدينة الجبيل الصناعية.

وتهدف المذكرة إلى دعم وتعزيز علاقات التعاون والشراكة الإستراتيجية القائمة بينهما بشكل فعال من خلال تقديم البحوث والدراسات الفنية والاستشارات التخصصية، حيث تشمل بنود مذكرة التفاهم والتعاون الموقعة جميع مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

وبين مدير عام الموارد البشرية بالهيئة الملكية بالجبيل ذعار بن شجاع المطيري أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تعزيز التعاون والشراكة مع معهد الإدارة العامة بصفتها جهة خبيرة في مجال التدريب والتطوير .

وأشار إلى أن بنود مذكرة التفاهم تغطي مجالات البحث العلمي والاستشارات الفنية والإدارية والهندسية في نسق ومسار عمل الهيئة الملكية للجبيل وينبع ، كما تغطي مجال التدريب سواء في مقر معهد الإدارة العامة أو في مدينة الجبيل الصناعية.

ومن جانبه أوضح مدير عام فرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية الدكتور محمد باجنيد أن مذكرة التفاهم بمثابة الشراكة المثمرة للجانبين .

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21:20ت م

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