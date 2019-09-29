السعودية اليوم / "نزاهة".. محاضرة بفرع الشؤون الإسلامية في المدينة المنورة



المدينة المنورة 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة غداً محاضرة بعنوان " النزاهة " يلقيها الشيخ الدكتور سعود بن عبدالعزيز الدعجان في مسجد قباء بعد صلاة المغرب .

وتأتي المحاضرة ضمن مشاركة فرع الوزراة بمبادرة "خير أمة" .

//انتهى//

21:17ت م

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