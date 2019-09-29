السعودية اليوم / باكستان تفرض حظرًا على شركاتها المحلية من استيراد الغاز المسال من إيران



إسلام آباد 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واس

فرضت هيئة تنظيم الغاز الحكومية الباكستانية الحظر على الشركات المحلية العاملة في قطاع الغاز من استيراد الغاز المسال من إيران.

وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية اليوم أن هذا القرار اتخذته الحكومة الباكستانية في ضوء العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على إيران.

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20:38ت م

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