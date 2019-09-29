شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير ناعياً اللواء الفغم: قضى حياته في خدمة القيادة بإخلاص وأمانة والان مع التفاصيل

قدم وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي "عادل الجبير"، تعازيه في استشهاد اللواء "عبد العزيزالفغم" الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك "سلمان بن عبد العزيز"، مؤكدًا أن الراحل قضى حياته في خدمة القيادة بإخلاص وأمانة. وقال "الجبير" فى تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر":"أحزنني خبر وفاة أخي اللواء عبدالعزيز الفغم، اسأل الله أن يرحمه ويدخله فسيح جناته.. قضى حياته العملية في خدمة القيادة بإخلاص وأمانة وتفاني، وعرفت فيه الأخلاق الرفيعة.. التعازي لوالده العزيز وأسرته الكريمة".

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