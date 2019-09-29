فيديو.. تشييع جثمان اللواء عبدالعزيز الفغم في الحرم المكي

2019-09-29

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

شيعت جموع المصلين، مساء اليوم الأحد، جثمان المغفور له بإذن الله اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الحرم المكي، للصلاة عليه.

وأعلن في وقت سابق ابن أخ اللواء عبدالعزيز الفغم، بداح بن طلال الفغم، أن الصلاة ستكون في الحرم المكي اليوم مع صلاة العشاء والدفن هناك، فيما سيحدد مكان العزاء لاحقًا.

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وانتقل إلى رحمة الله تعالى اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين.

يذكر أن الفقيد كان قد التحق بكلية الملك خالد العسكرية مع بداية عام 1410هـ وتخرج منها بنهاية عام 1412، وعُيّن باللواء الخاص، وتم نقل خدماته إلى الحرس الملكي بعد دمجه مع اللواء الخاص.

وعمل الفقيد حارسًا شخصيًّا للملك عبدالله بن عبدالعزيز- رحمه الله- ثم عمل الفقيد حارسًا للملك سلمان بن عبدالعزيز.

وحصل اللواء الركن الفغم- رحمه الله- على أفضل حارس شخصي على مستوى العالم، من قِبل منظمة الأكاديمية العالمية.