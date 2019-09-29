توقعات طقس الغد.. هطول أمطار رعدية على هذه المناطق بالمملكة

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الإثنين في المملكة 1/ 2/ 1441 الموافق 30/ 9/ 2019، قائلة إنه يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية.

وشملت التوقعات، أن تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات المدينة المنورة، في حين يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب المملكة.