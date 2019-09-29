الان تتابع توقعات طقس الغد.. هطول أمطار رعدية على هذه المناطق بالمملكة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الإثنين في المملكة 1/ 2/ 1441 الموافق 30/ 9/ 2019، قائلة إنه يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية.
وشملت التوقعات، أن تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات المدينة المنورة، في حين يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب المملكة.
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