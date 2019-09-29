19 سلوك مخالف لـ لائحة الذوق العام في السعودية.. تعرف عليها

بدءًا من اليوم سيتم تطبيق تقييد 19 سلوك مخالفًا لـ لائحة الذوق العام في السعودية وسيعاقب مرتكبوه بغرامات تبدأ بـ 50 ريالًا، وتنتهي بـ 3 آلاف ريال، وتزامن بدء سريان تطبيق اللائحة مع إطلاق تأشيرة السياحة السعودية التي فتحت أبواب المملكة العربية لسياح العالم، وتطبق المخالفات على السعوديين والمقيمين والسياح على حد سواء، فهي جزء من توفير الحياة الكريمة للفرد السعودي أي يرتفع الرقي والتعايش بين السعوديين وغيرهم.

وتشمل المخالفات ارتداء ملابس فاضحة، وأخرى بعبارات خادشة للذوق العام وإشغال مقاعد ذوي الاحتياجات الخاصة وتخطي الطوابير إلى جانب تصوير الأشخاص والحوادث دون إذن الأشخاص،

وتشمل أيضًا في لائحة الذوق العام السعودية: ووضع الملصقات وتوزيع المنشورات التجارية واشعال النار في الحدائق والأماكن العامة، والتلفظ بقول أو الإتيان بفعل فيه إيذاء أو إخافة لمرتادي الأماكن العامة، أو تخطي طوابير الانتظار بغير الحالاة المستثناة، استخدام الاضاءة المؤذية كالليزر بما يؤذي أو يضر مرتاديها.

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وتستلم الدوريات الأمنية مسؤولية مخالفة الأشخاص ويمكن أن تتم مضاعفة المخالفة ماليًا مع كل مخالفة جديدة مسجلة فيما بإمكان المخالفين التظلم أمام دائرة الذوق العام في المحكمة الإدارية المختصة.

بنود أخرى لتمكين المرأة في المملكة العربية السعودية مع لائحة الذوق العام الصادرة عن وزارة الداخلية السعودية

1- ممنوع منعًا باتًا ملاحقة المواطنات، والوافدات بسبب عدم ارتداء الحجاب اعتبارًا من 24 محرم الموافق 23 سبتمبر والمصادف لليوم الوطني.

2- يجب الإبلاغ عن أي مخالفة صادرة عن عناصر الشرطة لهذا التعميم وذلك لتنفيذ العقوبات النظامية بحقهم.

3- الشرطة مسؤولة عن ملاحقة، وإلقاء القبض على كل من أساء للمواطنات والوافدات ويحق لهم أجواء آمنة لهن.

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