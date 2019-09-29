موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الطلب لشهر محرم 1440

يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين المنتمين إلي الطبقة المتوسطة عن رابط الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث قدمت الوزارة هذه المساعدات تحملا منها للمسئولية التي على عاتقها للتخفيف عن معاناة المواطن في مواجهة الغلاء والظروف الاقتصادية الجديدة.

حيث يمكن الاستعلام عن كل ما يخص المساعدة المقطوعة من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بصورة إلكترونية.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

نقدم لكل الأسر المستهدفة لهذه المساعدة المقطوعة طريقة الاستعلام عنها من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كالتالي:

شروط استحقاق المساعدة المقطوعة

هناك العديد من الشروط التي يجب أن تتطابق علي جميع المتقدمين للاستفادة من مساعدة مقطوعة الضمان الاجتماعي حيث تقدم هذه المساعدات في الأساس كبرنامج دعم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من أجل مساعدة هذه الطبقات من الأسر على تحمل ظروف الحياة والعيش في عيشة كريمة كما سوف نوضح لكم شروط الاستفادة من المساعدات كالتالي: