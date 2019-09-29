وزارة الصحة السعودية تُعلن 10591 وظيفة شاغرة وفقًا لعدد من الشروط..…

أعلنت وزارة الصحة رسميًا عبر موقعها الإلكتروني عن توافر عدد 10591 وظيفة صحية شاغرة للسعوديين والسعوديات وفقًا لعدد من الشروط التي تم اعتمادها، كما تم الإعلان عن التخصصات المطلوبة للتقديم عليها في عدة مناطق مختلفة من المملكة، لافتة إلى أن التقديم للوظائف سيكون إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوزارة، بدءًا من يوم الأحد الموافق التاسع والعشرين من سبتمبر 2019 حتى يوم الثالث عشر من شهر أكتوبر المقبل.

ضوابط وتخصصات التقديم

التقديم لحاملي درجة البكالوريوس في تخصصات الطب العام والتمريض.

المرشحين والمرشحات عليهم حضور المقابلة الشخصية.

سيتم مطابقة الأصول في عدد من التخصصات.

لمن ينطبق عليهم شروط لجنة المقابلة الشخصية وفقًا للمعايير المطلوبة.

صحة البيانات التي تم تسجيلها إلكترونيًا مع الأوراق الرسمية التي سيتم تقديمها حال اجتيارز المتقدم للمسابقة.

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رابط التسجيل لوظائف وزارة الصحة

والآن يمكنكم الدخول للتسجيل لوظائف وزارة الصحة من خلال الرابط: https://erp.moh.gov.sa، ثم تسجيل كافة البيانات المطلوبة.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت منذ أيام عن توافر عدد 600 وظيفة صحية شاغرة للرجال والنساء، من حملة درجة البكالوريوس في تخصصات (أخصائي صحة عامة – أخصائي تثقيف صحي – أخصائي وبائيات).

يأتي هذا في الوقت الذي انتهت فيه الوزارة من تسليم شهادات الاعتماد للمجموعة الأولى من المؤسسات الصحية الحاصلة على الاعتماد المؤسسي الكامل للتخصصات المختلفة، وتم التسليم فعليًا في مقر الهيئة بمدينة الرياض.