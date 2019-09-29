طقس السعودية….. تشهد المملكة حالة جوية ماطرة تستمر عدة أيام

تشهد مناطق جنوب غرب المملكة العربية السعودية حالة جوية ماطرة ومن الممكن أن تستمر إلى عدة أيام، وسوف تمتد بحدة أقل نحو شمال المملكة وغربها، أما بالنسبة لباقي مناطق المملكة قد تشهد مناخ مستقر وأكثر حرارة من المعتاد مع ظهور السحب المرتفعة وذلك -بمشيئة الله-.

طقس المملكة توقع تشكيل السيول خلال الأيام القادمة

تشير معظم الخرائط الجوية أنه هناك ظروف شبه مثالية لتشكل السيول في الجزء الجنوبي من السعودية، وتشهد محافظة جازان وعسير وبعض المنحدرات الغربية الدرجة الأولى من السيول، وتمتد السحب الرعدية والأمطار نحو المرتفعات “الباحة والطائف” وقد تشكل بعض السيول.

ومن الممكن أن تشهد مدينة “مكة المكرمة وجدة” خلال الأيام القادمة سحب رعدية، مع نشاط في حركة الرياح واثارة الغبار في الجو وتشكيل بعض التجمعات المائية في المرتفعات.

هناك توقعات تشير إلى امتداد السحب الركامية نحو المرتفعات من جهة الغرب للمدينة المنورة وتكون رعدية، ومن المتوقع أن تطول بعض السحب وتؤدي إلى هطول أمطار خفيفة بين فترة والأخرى على أجزاء من المدينة المنورة وغرب الحائل في ساعات العصر والمساء خلال الأيام القادمة.

أما بالنسبة لطقس العاصمة الرياض وباقي مدن المملكة يكون الجو مستقر مع ارتفاع في درجات الحرارة أعلى من معدلها الأصلي، وذلك بسبب المرتفع الجوي المداري، ويكون الجو معتدل في ساعات الأولى من الصباح واخر الليل، وذلك -بمشيئة الله-.