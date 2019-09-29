شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا أوقفت إفراغات الأراضي والعقار بتبوك؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

أكدت الغرفة التجارية الصناعية بتبوك أن فرع وزارة العدل بالمنطقة أرجع سبب توقف إفراغات الأراضي والعقارات بمدينة تبوك لصدور توجيهات بالتريث في التصرف بالإفراغ، منوهة أنه لم يصدر أي تعميم بإيقاف الإفراغات.

ولفتت تجارة تبوك، إلى أنه انطلاقاً من دورها في حل الإشكالات التي تواجه قطاع الأعمال بالمنطقة، وبناءً على الاستفسارات التي وردت للغرفة من ملاك الأراضي وأصحاب مكاتب العقار بمدينة تبوك، فقد التقى رئيس مجلس الغرفة أحمد بن عطيه الحارثي مدير فرع وزارة العدل نايف بن سعيد العطوي الذي أكد له أن الموضوع يحظى باهتمام مُباشر من وزير العدل ومسؤولي الوزارة، ويتم عقد الاجتماعات بشكل مستمر لمناقشة ذلك ومن ثم التوجيه بما يلزم.

وكانت كتابة العدل بتبوك قد أوقف إفراغات الأراضي والعقارات منذ أسبوعين وسط تساؤلات عدة لم تفصح عنها وزارة العدل.