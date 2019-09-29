شكرا لقرائتكم خبر عن «قطار الحرمين» يوقف رحلاته حتى إشعار آخر والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
أعلنت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع، أنه سيتم إيقاف رحلاته حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المسافرين، وذلك جراء حادثة الحريق التي وقعت اليوم (الأحد).
وأعلنت الإدارة أنه في حالة الاستفسار يتم التواصل على الرقم (920004433).
وكانت الإدارة قد أعلنت وقوع حادث حريق في محطة جدة نحو الساعة 12:35 ظهر اليوم، وفور وقوع الحريق باشر الدفاع المدني الحادثة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.