شكرا لقرائتكم خبر عن «قطار الحرمين» يوقف رحلاته حتى إشعار آخر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أعلنت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع، أنه سيتم إيقاف رحلاته حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المسافرين، وذلك جراء حادثة الحريق التي وقعت اليوم (الأحد).

وأعلنت الإدارة أنه في حالة الاستفسار يتم التواصل على الرقم (920004433).

وكانت الإدارة قد أعلنت وقوع حادث حريق في محطة جدة نحو الساعة 12:35 ظهر اليوم، وفور وقوع الحريق باشر الدفاع المدني الحادثة.