«إثراء» يطلق برنامج اقرأ بنسخته السادسة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الظهران

أعلن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) أمس، عن إطلاق البرنامج الوطني للقراءة (اقرأ) في نسخته السادسة، حيث تشهد نسخة هذا العام نقلة نوعية من حيث عدد المسابقات والبرامج الثقافية التي ستشمل عددا من مناطق المملكة وتستهدف شرائح المجتمع السعودي كافة.

ويهدف البرنامج من خلال المسابقة الرئيسة التي يطرحها هذا العام «مسابقة قارئ العام» إلى اختيار نخبة من طلاب وطالبات المملكة من مختلف المراحل الدراسية الابتدائية العليا والمتوسطة والثانوية والجامعية، وذلك من خلال مسابقة تنافسية تمر بمراحل عدة تبدأ بتقديم مراجعة لكتاب من اختيار المشارك يتم تقيمها من خلال لجان تحكيم متخصصة تضم عددا من القراء والمثقفين الشباب، ويرشح على ضوئها المشاركون لمرحلة المقابلات الشخصية، حيث تقوم لجنة مكونة من كتاب ومفكرين وأدباء بإجراء مقابلات بشكل مباشر مع المشاركين وترشيح أفضل 60 مشاركا ومشاركة منهم.