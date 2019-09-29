مؤتمر أم القرى للعمل الخيري يناقش 92 بحثا علميا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، تنظم جامعة أم القرى ممثلة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية غدا، بالشراكة مع مركز الهدى للدراسات الشرعية للعمل الخيري، مؤتمر «العمل الخيري .. مقاصده وقواعده وتطبيقاته»، وذلك في قاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالعابدية، وسط مشاركة دولية واسعة.

وأوضح رئيس اللجنة العليا للمؤتمر مدير الجامعة الدكتور عبدالله بافيل، أن أهمية مؤتمر العمل الخيري تكمن في تحقيقه مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تمكين القطاع غير الربحي وتعزيز تعاونه المشترك بين القطاعات الحكومة والأهلية، إضافة إلى تحفيز القطاع الخيري على تطبيق معايير الحكومة الرشيدة.

من جانبه أفاد عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية أمين عام المؤتمر الدكتور رائد العصيمي، بأن مجموع أوراق العمل البحثية التي وردت للجنة العلمية بلغ نحو 650 بحثا علميا قدمت من 33 دولة، وأجيز 92 بحثا حكمت من قبل اللجنة العلمية، مشيرا إلى أن المشاركين سيناقشون خلال المؤتمر أوراق عملهم المندرجة في نطاق المحاور التالية «العمل الخيري ودوره في الإصلاح المجتمعي»، و»المقاصد الشرعية في العمل الخيري»، و»القواعد الأصولية المنظمة للعمل الخيري»، و»تطبيقات العمل الخيري في ضوء قواعده وتطبيقاته»، و»دور المملكة العربية السعودية في خدمة العمل الخيري».

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ولفت إلى أن المخرجات المتوقعة من المؤتمر «تدشين مشروع المعايير الشرعية للأعمال الخيرية»، إضافة إلى تدشين «لجنة علمية تعنى بمقاصد العمل الخيري وتطبيقاته»، و»الخروج بوثيقة مكة المكرمة للعمل الخيري والإنساني»، ومن المقرر أن تعقد على هامش المؤتمر تدريبات علمية متخصصة ستسهم في تنظيم مسارات العمل الخيري وتطويره.

من أهداف المؤتمر:

- إبراز المقاصد الشرعية وتأصيلها للعمل الخيري

- النهوض بالمسار التجديدي لفقه العمل الخيري المعاصر

- تعزيز ريادة المملكة في الأعمال الإنسانية والخيرية