شؤون الحرمين تنفذ 118 برنامجا خلال موسم العمرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة
تنفذ الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، عددا من البرامج التوعوية الشرعية للمعتمرين والزوار للمسجد الحرام، والتي تثري رحلتهم وتعود عليهم بالنفع والفائدة من خلال طرح 118 برنامجا تنفذها 13 إدارة.
وأوضح مدير إدارة الشؤون التوجيهية والإرشادية علي النافعي، أن البرامج تتنوع ما بين تقليدية وتقنية، وسيعلن عنها وأماكن الاستفادة منها عبر الإدارات المعنية.
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