تسمية أبطال فنون القتال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض أختتمت أمس بطولة المملكة لفنون القتال المتنوع والمواي تاي للمراكز والهواة، التي استضافتها صالة الهيئة العامة للرياضة بجدة. وحقق عبدالرحمن الصنيع ذهبية القتال المختلط وزن أقل من 66 كجم. وفي وزن أقل من 93 كجم حقق الذهبية عبدالله السالمي، فيما نال ذهبية وزن أقل من 57 كجم عبدالرحمن الحارثي. وفي منافسات وزن أقل من 61 كجم خطف فارس الريمي الميدالية الذهبية، فيما حصد محمد الزومان ذهبية وزن أقل من 70 كجم، وحقق هتان فيصل ذهبية منافسات القتال المختلط وزن أقل من 77 كجم.



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