غموض مصير سلوفيني الاتفاق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

لا يزال مصير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، السلوفيني فيليب كيش غامضا، حيث لم تتحدد مشاركته في مواجهة الهلال السبت المقبل ضمن الجولة السادسة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من عدمها، نتيجة الإصابة التي لحقت به في المباراة قبل الماضية أمام الفيصلي خلال عملية الإحماء.

ومن المنتطر أن تتضح الصورة النهائية بعد الكشوفات التي سيجريها اللاعب للوقوف على جاهزيته في ظل احتياج الفريق لخدماته في ظل عدم جاهزية سعيد الربيعي منذ بداية الموسم، وعدم قناعة الجهاز الفني بالثنائي علي خيبري وعبدالله الخطيب.

من جانبها طوت إدارة الاتفاق صفحة مباراة أبها التي خسرها الفريق 0 - 1 في الجولة الماضية، حيث طالبت اللاعبين بتجاوز آثار الخسارتين في الجولتين الماضيتين، مشددة على ضرورة تصحيح الأوضاع من خلال تحقيق نتيجة إيجابية أمام الهلال عندما يحل ضيفا على الفريق بملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.