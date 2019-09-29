بريشيا ينقل نابولي للرابع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - روما تقدم نابولي إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب الفوز على ضيفه بريشيا 2 - 1 أمس في المرحلة السادسة للمسابقة. Advertisements وتقدم نابولي بهدفين عن طريق البلجيكي درايس ميرتينز واليوناني كوستاس مانولاس في الدقيقتين 13 و49 وتكفل المهاجم الإيطالي الدولي السابق ماريو بالوتيلي بتسجيل الهدف الوحيد لبريشيا في الدقيقة 67. ورفع نابولي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد بريشيا عند ست نقاط في المركز الـ 11. ويتصدر إنتر ميلان جدول الترتيب برصيد 18 نقطة من ستة انتصارات متتالية ويحل يوفنتوس حامل اللقب في المركز الثاني برصيد 16 نقطة ثم أتلانتا في المركز الثالث برصيد 13 نقطة.



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