السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مدريد اقتنص بلد الوليد فوزا ثمينا من ملعب مضيفه إسبانيول 2-0 أمس في المرحلة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم. Advertisements وسجل ميجيل الفونسو الهدف الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 26 ثم أضاف أوسكار بلانو الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع للمباراة. ولعب إسبانيول بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 65 لطرد فيرناندو كاليرو. وتقدم بلد الوليد من المركز الـ 14 إلى العاشر بعد أن رفع رصيده إلى 9 نقاط، فيما توقف رصيد إسبانيول عند 5 نقاط في المركز الثالث من القاع.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلد الوليد يحسن أوضاعه بإسبانيول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.