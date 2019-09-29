أتلتيكو يعلن إصابة فيتولو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مدريد
أعلن نادي أتلتيكو مدريد أمس إصابة لاعب وسطه فيكتور ماشين فيتولو في عضلات الفخذ الأيسر، خلال ديربي مدريد أمام الريال مساء أمس الأول في الدوري الإسباني لكرة القدم.
وخضع فيتولو للفحص الطبي في مستشفى أمس للتأكد من إصابته في الفخذ الأيسر لكن لم تتحدد بعد مدة غيابه عن الفريق.
وشارك فيتولو منذ البداية في ديربي مدريد لكنه خرج بين شوطي المباراة، وشارك بدلا منه الأرجنتيني انخل كوريا.
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