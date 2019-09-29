الكويت تلاحق حسابات التواصل المثيرة للفتن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الكويت
تعكف الحكومة في الكويت حاليا على إعداد كشف بأسماء أصحاب الحسابات الوهمية المثيرة للفتن، سيرفع إلى الجهات المعنية لاستدعائهم قريبا، حسبما ذكرت صحيفة «القبس» الكويتية في عددها الصادر أمس.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن «مجلس الوزراء لن يكتفي بإغلاق تلك الحسابات، بل سيقاضي من يقف وراءها داخل البلاد أو خارجها، بالتنسيق مع سفارات البلاد».
وأفادت الصحيفة بأن مركز التواصل الحكومي اجتمع بممثلي جميع الجهات الحكومية لبحث تطوير الرسالة الإعلامية، وشدد على ضرورة استخدام كل وسائل التكنولوجيا لمحاربة الإشاعات، مع تشكيل فرق في الوزارات للتصدي لها.
ودعت المصادر الجهات الحكومية إلى استغلال تفاعل الجمهور مع الوزارات عبر الوتس اب، وتطوير حسابات الوزارات التي كانت متأخرة عن نظيراتها سابقا.
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