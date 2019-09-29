« البحر الأحمر للتطوير» تتفاهم مع «السعودية» لتشغيل رحلات تجارية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت شركة البحر الأحمر للتطوير مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية في الرياض، لتسيير رحلات تجارية إلى أرض الوجهة. ووقع المذكرة كل من الرئيس التنفيذي للشركة جون باغانو، والمدير العام للمؤسسة المهندس صالح الجاسر.

وتنص المذكرة على تعزيز أوجه التعاون بين الشركتين بهدف تسويق مشروع البحر الأحمر، كوجهة سياحية عالمية فاخرة، ودعم تسيير وتشغيل رحلات تجارية إلى أرض الوجهة، وتشجيع العمل المشترك في المعارض المحلية والدولية، بالإضافة إلى إطلاق حملات تسويقية دولية مشتركة.

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وقال باغانو «نتطلع إلى بناء شراكة قوية مع الخطوط الجوية العربية السعودية نعمل خلالها معا على إبراز كنوز المملكة للعالم».

وأضاف «كانت الخطوط السعودية أول شركة طيران تقدم خدماتها لمشروع البحر الأحمر بنقلها موظفي المشروع في رحلتهم الأولى إلى موقع الوجهة. ستعمل مذكرة التفاهم مع شركة الخطوط الجوية العربية السعودية على دعم تحقيق (رؤية المملكة 2030) على صعيد قطاع السياحة، بما يسهم في وضع المملكة على خارطة السياحة العالمية».

ويضم موقع المشروع الذي يمتد على مساحة «28» ألف كلم2 أرخبيلا رائعا يحتضن أكثر من 90 جزيرة بكرا، بالإضافة إلى أنه محاط برابع أكبر حيد مرجاني بالعالم. وتمتاز الوجهة بتقارب مكاني وتنوع غني بالموارد الطبيعية التي تشتمل على جبال خلابة، وأودية، وبراكين خامدة، وصحراء، ومواقع تراثية قديمة.