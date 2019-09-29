الكشف عن أطلال معبد بطليموس الرابع في سوهاج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشفت حفائر الإنقاذ التي قامت بها بعثة أثرية من وزارة الآثار المصرية بمنطقة كوم شقاو بمدينة طما شمال سوهاج (467 كلم جنوب القاهرة) عن بقايا معبد للملك بطليموس الرابع، والذي جرى الكشف عن بعض أحجاره أثناء أعمال الحفر الخاصة بإمداد خطوط للصرف الصحي بالقرية في أوائل سبتمبر الحالي.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، في بيان أمس إنه تم على الفور توقف أعمال الحفر لإمداد مواسير الصرف الصحي في تلك البقعة وتكليف فريق عمل من وزارة الآثار لإجراء حفائر إنقاذ.

من جانبه، أشار رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا محمد عبدالبديع إلى أن البعثة بدأت أعمالها في المنطقة الواقعة إلى الجنوب من الجدار المكتشف أثناء أعمال مشروع الصرف الصحي، وفي أحد الشوارع الجانبية كشفت البعثة عن الركن الجنوبي الغربي من المعبد، وباقي الجدار المتجه من الشمال إلى الجنوب وعليه بقايا مناظر متكررة للمعبود حابي يحمل القرابين، برفقته عدد من الحيوانات والطيور المختلفة وأمامه بقايا نصوص تحوي اسم الملك بطليموس الرابع.