جهاز استشعار لقياس معدلات رطوبة التربة الزراعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل ابتكر باحثون من جامعة كونيتيكت بالولايات المتحدة جهاز استشعار جديدا لقياس معدلات رطوبة التربة الزراعية، في إطار الاستجابة للمساعي الدولية لترشيد استهلاك مياه الري. وأفاد الموقع الالكتروني «تيك إكسبلور» المتخصص في مجال التكنولوجيا بأن وحدات الاستشعار الجديدة تتميز بأنها أرخص سعرا من نظيراتها المستخدمة في الوقت الحالي، كما أنها صغيرة بما يكفي بحيث يمكن غرسها في التربة الزراعية بكل سهولة ويسر، وتتميز بانخفاض تكلفة تصنيعها مقارنة بالتقنيات المعمول بها في الوقت الحالي.



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