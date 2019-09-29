فيس بوك يدرس إخفاء عداد مرات الإعجاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - سان فرانسيسكو

بدأ تطبيق التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إخفاء عدد مرات الإعجاب الذي تحصل عليه أي مشاركة منشورة على الموقع، للمستخدمين في أستراليا، في حين يمكن للمستخدم صاحب المشاركة معرفة العدد لكنه سيكون مخفيا بالنسبة للمستخدمين الآخرين، في حين سيكون في مقدور المستخدمين معرفة ردود الفعل الأخرى على المشاركة.

وأشار موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن إخفاء عداد «أعجبني» على صفحات الموقع بدأ من خلال نسخة تجريبية جديدة لتطبيق «فيس بوك» في وقت سابق من الشهر الحالي، حيث تم رصد هذه الخاصية الجديدة من خلال تحليل شفرة تطبيق «فيس بوك» للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل «أندرويد».